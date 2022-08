F1: Será a Hyundai a marca-mistério?

Correm rumores no paddock da Fórmula 1 que um novo construtor, para além dos candidatos conhecidos, poderá ingressar na categoria em 2026, mas existe grande mistério sobre quem poderá ser… E se for a Hyundai? É sabido que a Porsche e a Audi vão entrar no mundo dos Grandes Prémio no início do novo ciclo do regulamento de motores. Falta apenas um anúncio oficial, tendo-se sabido nos últimos dias que a marca de Zuffenhausen adquirirá 50% da Red Bull Technology,…...