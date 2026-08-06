Por Pedro Junceiro

O Honda Jazz, o utilitário que redefiniu o conceito de versatilidade no segmento B, está a celebrar 25 anos. Este modelo, um dos mais emblemáticos da marca japonesa, construiu uma reputação assente na eficiência, funcionalidade e inteligência de utilização do espaço interior. Com mais de nove milhões de unidades vendidas a nível global, o carro também conquistou um lugar de destaque não só na gama do fabricante, como também numa categoria supercompetitiva, onde se distingue por uma abordagem prática e racional.

Conhecido como Jazz na Europa e Fit noutros mercados, o Honda manteve ao longo das gerações uma fórmula de sucesso quase inalterada: dimensões compactas, habitáculo surpreendentemente espaçoso e motorizações eficientes. Lançado em 2001, o modelo destacou-se pelo formato do tipo minimonovolume, privilegiando a funcionalidade e a facilidade de condução em ambiente urbano, mas sem comprometer o conforto de utilização para pequenas famílias.

Assumindo-se como modelo de entrada na gama da Honda após o desaparecimento do Logo, o Jazz conquistou rapidamente um público fiel graças à sua proposta diferenciadora. Em vez de apostar numa estética agressiva, a marca optou por um “design” orientado para a maximização do espaço interior, aliado a uma reconhecida qualidade de construção e fiabilidade mecânica, atributos que continuam a marcar presença na atualidade.

Ao longo da sua evolução, o modelo acompanhou as tendências da indústria automóvel, nomeadamente ao nível da eletrificação. Ainda na segunda geração, em 2011, o Jazz recebeu uma motorização híbrida pioneira, que não teve, todavia, uma continuidade imediata. Houve também uma versão elétrica produzida em números muito limitados para mercados como os EUA e o Japão, sobretudo com objetivos experimentais e ambientais.

Híbrido eficiente como padrão

Atualmente, o Honda Jazz encontra-se na quarta geração e apresenta-se como um modelo proposto apenas com motorizações eletrificadas, integrando, por isso, a estratégia europeia da marca japonesa de apostar só em híbridos e elétricos. Equipado com a tecnologia e:HEV que também encontramos em automóveis como o CR-V, o Civic ou o HR-V, o segmento B conta com sistema que combina um motor 1.5 a gasolina com duas máquinas elétricas alimentadas por uma bateria de iões de lítio, para uma potência combinada de 122 cv.

Este sistema híbrido destaca-se pela eficiência, com a marca a anunciar um consumo urbano (WLTP) de apenas 3,6 l/100 km, um valor de referência no segmento. Além disso, o Jazz mantém uma das suas principais virtudes: a versatilidade interior. Com uma bagageira que pode atingir os 1205 litros de capacidade, beneficia ainda do engenhoso sistema de “bancos mágicos” para reconfiguração do espaço a bordo de múltiplas formas, incluindo a elevação dos assentos traseiros para transportar objetos de maior altura.

A gama inclui uma variante Crosstar, com um visual mais robusto e inspiração “crossover”, pensada para clientes que procuram uma estética mais aventureira. Apesar das diferenças visuais, este modelo mantém a base técnica e o foco na eficiência.

A curiosa origem do nome

Um dos aspetos mais curiosos da história do Jazz prende-se com a sua designação. Inicialmente, a Honda pretendia lançar o modelo com o nome Fitta, mas rapidamente abandonou essa ideia na Europa devido ao seu significado vulgar em países como a Suécia e a Noruega. Para evitar conotações indesejadas, adotou-se o nome que conhecemos para o Velho Continente, enquanto Fit permaneceu em regiões como o Japão.

Ao longo de 25 anos, o Honda Jazz afirmou-se como uma referência no segmento B. Numa era dominada pela eletrificação, este modelo continua a destacar-se pela eficiência, versatilidade e racionalidade, mantendo intacto o ADN que o tornou num caso de sucesso em todo o mundo.