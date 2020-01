IMSA.24h de Daytona: Portugal na frente a meio da corrida

Decorridas 12 horas das 24 Horas de Daytona, o Mustang Cadillac Sampling lidera com alguma surpresa, uma corrida que se tem mostrado pouco previsível. O Cadillac DPi-V.R #5 de J. Barbosa/S. Bourdais/L. Duval liderava com um avanço de 14.906s sobre o Konica Minolta Cadillac DPi-V.R #10 de R. Briscoe/S. Dixon/K. Kobayashi.



O carro de João Barbosa só chegou à luta da frente durante a 11ª hora das 24 Horas de Daytona, era quarto aquando da terceira ‘Full Course Caution’, passaram o Mazda #77 de Olivier Pla, o líder da corrida, Tristan Nunez apanhou uma penalização (drive-through) depois do seu carro ter passado carros sob bandeiras amarelas. Duval assumiu a liderança, o Mazda #55 passou para segundo.



Terceiro lugar para o Mazda Dpi #77 de Oliver Jarvis/Tristan Nunez/Olivier Pla, a cerca de um minuto da frente, com outro Mazda Dpi, o #55, o de Jonathan Bomarito/Harry Tincknell e Ryan Hunter-Reay na quarta posição, um pouco mais atrás. Não muito longe, em quinto estava o Acura Dpi #6 de Dane Cameron/Juan Pablo Montoya/Simon Pagenaud, com o Cadillac Dpi #31 de Felipe Nasr/Mike Conway/Pipo Derani e Filipe Albuquerque em sexto a 1m46.541s da frente.



Na LMP2, lidera o Oreca 07 da PR1 Mathiesen MotorSports #52 de Nick Boulle/Gabriel Aubry/Ben Keating/Simon Trummer, na frente do Oreca 07 da DragonSpeed #81 de Ben Hanley/Henrik Hedman/Colin Braun/Harrison Newey que estava uma volta mais atrás.



Na GTLM liderava o BMW M8 GTE #24 do BMW Team RLL de Jesse Krohn/John Edwards/Chaz Mostert/Augusto Farfus, com uma volta de avanço para o Porsche 911 RSR 19 #912 da Porsche GT Team de Earl Bamber/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet.



Na GTD, lidera o Lamborghini Huracan GT3 #48 da Paul Miller Racing de Bryan Sellers/Madison Snow/Corey Lewis/Andrea Caldarelli com 6.198s de avanço para o Audi R8 LMS GT3 #88 da WRT Speedstar Audi Sport de Mirko Bortolotti/Rolf Ineichen/Daniel Morad/Dries Vanthoor.



O Acura NSX GT3 #57 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian de Álvaro Parente/Misha Goikhberg/Trent Hindman/AJ Allmendinger era apenas 11º e o Aston Martin Vantage GT3 #98 de Pedro Lamy, Ross Gunn, Andrew Watson e Matthias Lauda ficou cedo pelo caminho.



O carro de Pedro Lamy ficou pelo caminho quando Ross Gunn bateu no muro da saída das boxes, um grande erro, que o levou a ficar ao telefone 20 minutos com Paul (Dalla Lana) a desculpar-se.