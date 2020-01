WRC, Rali Monte Carlo, PE 13: Thierry Neuville segundo, três equipas em 6.1s

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram o troço de abertura da manhã de hoje do Rali de Monte Carlo, bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 5.0s e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) por 6.2s, o que significa que o belga passa para o segundo lugar da geral, agora apenas a 1.4s da liderança, isto quando faltam três troços para o final da prova.

Depois do ano passado ter lutado ao décimo com Ogier pela vitória, este ano repete o feito, agora com Evans também na equação. Um belo começo de decisão da prova monegasca.



Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) foi quarto, recuperou masi 1.7s a Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), mas o francês continua com 12.4s de avanço na geral. Boa luta aqui,também.



