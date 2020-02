DTM: Robert Kubica confirmado com a ART

Era apenas uma questão de tempo até o anúncio ser feito. Robert Kubica está confirmado no DTM, e estará aos comandos de um BMW M4 DTM, com o apoio da ART.

A ART tem já experiência no DTM tendo participado com a Mercedes entre 2015 e 2016. A equipa regressa agora para operar o BMW M4, tornando-se na segunda equipa privada a competir na Class One. Kubica, como esperado, terá o patrocínio da PKN Orlen.

“O DTM já me atraia há muito tempo – e o teste em dezembro em Jerez de la Frontera deu-me vontade de mais”, disse Kubica. “Estou ansioso para começar este novo capítulo na minha carreira no automobilismo. Acredito que o DTM é uma das melhores e mais fortes séries de corridas do mundo. Senti-me imediatamente em casa no BMW M4 DTM no teste. A ART Grand Prix é um grande nome no cenário internacional do automobilismo há anos. Tenho certeza de que podemos conseguir muito no DTM.“

“Obviamente, ainda temos que ganhar experiência em comparação com as equipas estabelecidas do DTM, mas trabalharemos duro para garantir que melhoramos constantemente. Mal posso esperar para competir no DTM”.

Esta é realmente uma ótima notícia para o DTM “, disse o diretor do BMW Group Motorsport, Jens Marquardt.” Estamos felizes em receber a ART Grand Prix no DTM como uma equipa cliente. Sempre foi nosso objetivo tornar o grid do DTM ainda maior e mais atraente com os BMW M4 DTMs privados. Havia várias opções e mantivemos muitas discussões com equipas em potencial nos últimos meses. Considerando todos os aspectos, optamos pelo pacote fornecido pelo ART Grand Prix.”

“Após o teste na Espanha em dezembro passado, Robert Kubica não escondeu o facto de que ele poderia imaginar um futuro no DTM. É ótimo que a ART Grand Prix esteja permitindo a oportunidade de ele disputar a temporada 2020 num BMW M4 DTM. Robert mostrou durante o teste que é muito bom num DTM. Ele é um trunfo para a série. Desejamos que a ART Grand Prix e Robert tenham uma temporada bem-sucedida no DTM.”

Kubica será também piloto de desenvolvimento da Alfa Romeo, tarefa que não implica qualquer limitação na sua participação no DTM. Serão 15 carros no grid do DTM em 2020, para já, uma grelha ainda assim algo pequena para as pretensões do campeonato.