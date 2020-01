Dakar: Paulo Fiúza e Peterhansel com arranque complicado

A vida de Paulo Fiúza ao lado de Stéphane Peterhansel não está fácil, pois a dupla já teve alguns contratempos que os ‘atirou’ para o oitavo lugar da geral, a mais de 20 minutos do líder, mas as diferenças são ainda pequenas e o Dakar ainda agora começou.

Um problema na direção do Mini Buggy no segundo dia de prova condicionou o resultado, depois de terem sido segundos classificados na etapa de abertura: “Hoje foi um dia estranho porque às vezes pensávamos que éramos os líderes, os reis e que tínhamos encontrado o caminho, mas depois de alguns quilómetros perdemos tudo e começámos a andar em círculos.

O maior erro foi apenas dez quilómetros antes do final dito quando estávamos a liderar com o Carlos (Sainz) e fizemos uma curva mas não fomos capazes de encontrar a pista.

Passámos talvez dez minutos às voltas. Depois, todos os carros vieram atrás de nós e estávamos todos juntos, mas apenas cinco quilómetros antes do final tivemos um problema técnico: o meu volante estava completamente desligado do eixo – virei o volante e nada aconteceu com as rodas… Foi uma sensação muito estranha porque estávamos a andar rápido e tivemos sorte de ser em linha reta. Não ter direção é uma sensação muito estranha”.