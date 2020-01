Dakar, Etapa 5, Km 152: Nasser Al-Attiyah roda na frente

Yazeed al Rajhi (Toyota) foi o primeiro líder da etapa de hoje, algo que fez até ao Km 103, mas a partir daí foi a vez de Nasser Al-Attiyah (Toyota) passar para a frente, e neste momento, quando esrão decorridos 152 Km de especial, o catari lidera a etapa com 1m03s de avanço para Carlos Sainz (Mini Buggy). Yazeed al Rajhi (Toyota) caiu entretanto para o terceiro lugar, e já roda a 1m53s do novo líder.



Quarto lugar provisório para Jakub Przygonski (Mini). Depois dos problemas de caixa de velocidades no Mino logo na priemira etapa, o polaco nada mais pode fazer do que tentar subir o máximo de posições.



Orlando Terranova (Mini) é quinto a 3m19s, com os vencedores da etapa de ontem, Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza (Mini Buggy) a perderem 3m29s, já que são eles a abrir a pista com as dificuldade que daí advêm, sendo que o atraso também se justifica devido a um furo.



