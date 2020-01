Africa Race, Etapa 2: Dois Camiões na frente à geral

A primeira curta etapa de abertura do Africa Race 2020 foi perfeita para a SSV, mas a segunda, longa, rápida, poeirenta, e também muito dura, rumo a Mhamid, foi ideal para os Camiões, especialmente o Iveco de Igor Bouwens, Ulrich Boerboom e Frits Driesmans.

Uma vitória ainda assim complicada já que os belgas saíram da 49ª posição, e subiram no ranking ao passar 42 veículos, passando agora a ocupar o segundo lugar na geral, logo atrás, e esta é uma estreia, do Scania de Miklos Kovacs, Lazlo Acs e Peter Czegledi.

Após a partida, os húngaros rapidamente assumiram a liderança e tiveram um dia perfeito. Lideram a corrida com 22m24s de vantagem para o Iveco com dois camiões nos dois primeiros lugares da geral.

O primeiro auto do ranking geral é terceiro, a 24m15s do líder. Trata-se do Mercedes Tarek Buggy de Patrick e Lucas Martin. Pai e o filho terminaram o dia em terceiro aproximadamente 12 minutos à frente do Tarek de Yves e Jean Fromont, quartos da geral a 27m32s da frente.

Nos SSV Xtreme Race, com o 8º lugar na etapa, Benoit Fretin e Cédric Duple lideram, cerca de quatro minutos à frente de Alexandre Debanne e Patrick Lardeau.

Nas motos, Pal Anders Ullevalseter triunfou com 8m10a de avanço para Lyndon Poskitt e 9m35s para lessandro Botturi. Partindo na 8ª posição, o norueguês não cometeu nenhum erro na navegação, ao contrário dos seus adversários.

Quanto aos dois portugueses, Fernando e Nuno Barreiros tiveram algumas dificuldades e foram apenas 49º da etapa, sendo por isso agora 48º da geral, enquanto João Rolo, foi 69º na etapa, a mesma posição em que está na geral.