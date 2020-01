Dakar, Etapa 11: Nasser Al Attiyah: “Pagámos caro pelo nosso erro de ontem”

Venceu a prova o ano passado, mas a um dia do final do Dakar 2020, Nasser al Attiyah dista 10m17s de Carlos Sainz, diferença que não sendo irrecuperável, não será fácil de reverter no último dia de prova. Por isso, Attiyah já diz que terá de se contentar com o segundo lugar, caso consiga manter ou aumentar a margem de seis segundos que tem para Stéphane Peterhansel: “Pagámos caro pelo nosso erro de ontem. Agora vamos lutar com o Stéphane pelo segundo lugar. Chegar tão longe já é ótimo, há uma etapa a percorrer e veremos como corre.”