Dakar, Etapa 11/SSV: Pódio (provavelmente) ‘fechado’

Casey Currie (Can-Am) ficou hoje mais perto de vencer o Dakar já que vai para o último dia de prova com 44m47s de avanço para Sergei Kariakin (Can-Am). Depois de se ter atrasado no dia de ontem, Chaleco López (Can-Am) deverá ter garantido um lugar no pódio, pois apesar de estar a 49m16s da frente converteu os 7m30s que tinha ontem de avanço para o quarto lugar de Conrad Rautenbach/Pedro Bianchi Prata (Ph Sport) em mais de dezoito minutos no final do dia de hoje. Fica bem mais difícil para Bianchi Prata chegar ao pódio, mas ainda pode acontecer. O quarto lugar é bom, mas o terceiro seria um bom prémio para esta sua estreia como navegador e depois de tudo o que tem vindo a sofrer com a perda de Paulo Gonçalves.