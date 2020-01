Dakar, Etapa 10: Salto e lesão para Roman Starikovich

Roman Starikovich nem sequer conseguiu completar 1 km da especial de hoje antes de ter um acidente ‘daqueles’ que podem ser bem complicados.

O piloto cipriota deu um salto enorme com a sua Toyota Hilux, no mesmo sítio onde Fernando Alonso e Marc Coma capotaram, sucedendo-lhes o que já sucedeu centenas, senão milhares de vezes na história do Dakar. Faltou ‘chão’. É a natureza que trata de esculpir o deserto e por vezes não há boa leitura que resista, só mesmo experiência. A dupla Roman Starikovich/Bert Heskes, deu um enorme salto e apesar do carro ter ficado em cima das quatro rodas, a tripulação do Toyota #360 teve que ser transportada para o hospital pela equipa médica, já que as costas (coluna) sofreu com o forte embate na areia. Resta saber o que dali resulta…



FOTO Abdul Lahalaksa/Vídeo por Saif al Muhairi