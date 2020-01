F1, Robert Kubica: “Podia ter feito melhor mas não fui ajudado”

A época de regresso de Robert Kubica à F1 não foi fácil e o piloto falou um pouco mais sobre o ano passado.

A relação com a Williams nem sempre foi a melhor e a sucessão de performances abaixo do esperado não ajudou a tarefa do piloto polaco. Apesar das limitações físicas que o obrigam a conduzir ” 70% com a mão esquerda”, Kubica não vê esse problema com o principal fator para a performance apresentada:

“Às vezes queremos fazer as pessoas acreditarem que a Fórmula 1 é simples, mas não é”, disse Kubica ao Autosport.com. “Existem muitos fatores que influenciam muito o resultado final ou os números no cronometro. Um dos fatores que não influenciaram foram as minhas limitações nas curvas de alta velocidade. É verdade que às vezes houve grandes variações, mas também é verdade que, quando não temos aderência, é normal perder mais. Além disso, perdemos mais quando temos duas ou três curvas seguidas do que apenas uma curva, ou uma linha reta.”

“Esse é o facto. Isso é algo em que tenho certeza de que minhas limitações não estão a influenciar a minha performance”.

“Tenho ideia em muitas áreas em que definitivamente poderia melhorar, mas também não fui ajudado”, acrescentou. “Nas circunstâncias em que estávamos, era extremamente importante para mim começar a temporada com uma boa consistência, para que eu pudesse voltar bem. Infelizmente, isso não aconteceu. Houve ocasiões em que eu poderia ter feito melhor e em que estive bem, mas tal foi escondido com alguns fatores externos.”

“Houve ocasiões em que eu definitivamente poderia ter feito melhor, e houve ocasiões em que não ouvi nenhuma resposta ou não tinha ideia do porquê de ter um desempenho abaixo do desejado.”

“Isso é pior, porque, para melhorar, precisamos entender os motivos. Não faz sentido ter um remédio para algo que não está a causar a doença”.

No entanto Kubica não quis usar os pneus, muitas vezes apontados como responsáveis pelo abaixamento de performance, como desculpa para as suas prestações:

“Acho que sou inteligente e bom o suficiente para entender o que devo fazer com os pneus”, acrescentou Kubica. “E ainda assim, não é um piloto que escolhe qual caminho seguir e como os pneus devem operar, ainda é um trabalho em equipa. É claro que, em última análise, é o piloto que está a guiar o carro, mas temos exatamente os mesmos alvos e exatamente as mesmas coisas operacionalmente em relação aos pneus. Vejo que é uma desculpa fácil para uma temporada sem sucesso”.