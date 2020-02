CNTT, Baja TT Vindimas do Alentejo, SSV: Luís Cidade é o primeiro líder

Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can – Am X3) são os primeiros líderes da Baja TT Vindimas do Alentejo, na categoria dos SSV. A dupla do Can – Am X3 foi mais rápida que Nelson Caxias e Nuno Pacheco (Can – Am X3) por 7.2s.

Terceiro lugar para Henrique Nogueira também em Can – Am X3, que se encontra a 7.9s da liderança e a apenas 0.7s de Caxia/Pacheco, no segundo lugar.

Roberto Borrego, que trocou os Quads pelos SSV, e faz dupla com Nuno Abrantes, está na quinta posição da geral a 11.4s da liderança. O campeão nacional dos SSV, Pedro Santinho Mendes, encontra-se na nona posição a 12.8s da liderança de Cidade/Mendonça.

Carlos Vieira e Jorge ‘Jet’ Carvalho voltam a fazer dupla ‘no pó’, desta vez num Can – Am. Ficaram na 15º posição, estando a 17.3s da liderança.

