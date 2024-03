BP Ultimate Rally Raid Portugal, as estrelas do Dakar em Portugal: Loeb, Attiyah, etc… | AutoSport

Portugal continua a ser um palco privilegiado para grandes eventos do desporto motorizado mundial.

Em 2024, o Automóvel Club de Portugal organiza o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, a primeira prova do Campeonato do Mundo FIA e FIM de Rally-Raid disputada no nosso país.

De 2 a 7 de abril, dezenas de equipas e pilotos de automóveis, motos e quad vão disputar a única prova do Campeonato do Mundo de Rally-Raid realizada na Europa. Entre eles, muitos dos mais prestigiados pilotos do automobilismo e motociclismo que alinharam, em janeiro, no arranque do Mundial, no Rali Dakar, na Arábia Saudita.

As inscrições encerram a 18 de março, mas já é possível antecipar algumas das lutas que vão ser travadas nas pistas do Alentejo, Ribatejo e Extremadura espanhola.

No pelotão dos automóveis e dos SSV, o bicampeão mundial de Rally-Raid e cinco vezes vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah (Prodrive Hunter), e também Sébastien Loeb já disse que vinha a Portugal, só não disse com que carro, que deve ser o mesmo Prodrive Hunter com que correu no Dakar.

As duas estrelas do TT vão enfrentar a forte oposição dos pilotos da equipa oficial da Toyota, como o brasileiro Lucas Moraes e o norte-americano Seth Quintero, mas também dos pilotos da Overdrive Racing, como Guerlain Chicherit, Guillaume de Mévius e Yazeed Al-Rajhi, também ao volante das Toyota Hilux T1+. Mas igualmente nomes como os irmãos Christian e Marcos Baumgart são nomes a ter em conta na discussão dos lugares cimeiros, com os brasileiros a alinharem aos comandos de dois Prodrive Hunter.

A espanhola Cristina Gutiérrez, brilhante vencedora do Dakar na categoria Challenger (ex-T3), é outro dos nomes a ter em conta na prova dos protótipos ‘side-by-side’, tal como o português João Ferreira, piloto oficial da Can-Am na categoria SSV (ex-T4) ou a americana Sara Price (SSV), o conterrâneo Austin Jones (Challenger T3, ou o lituano Rokas Baciuska (Challenger T3), entre outros.

Nas motos, muita expectativa para o embate entre as equipas oficiais da Honda, Sherco e Hero, que trazem a Portugal talentos das duas rodas como o duplo vencedor do Dakar, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), o líder do Mundial de Rally-Raid, Ross Branch (Hero), Pablo Quintanilla (Honda), Jose Ignacio Cornejo (Honda), Adrien Van Beveren (Honda), Skyler Howes (Honda), Lorenzo Santolino (Sherco) e Harith Noah (Sherco), entre outros.