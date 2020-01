WRC2: Rhys Yates confirmado na M-Sport

Rhys Yates foi confirmado no WRC2 com a M-Sport Ford. Assim, o piloto britânico vai pilotar o Ford Fiesta R5 MkII, com James Morgan como navegador.

“Pilotar pela M-Sport será uma boa rampa de lançamento para mim. Aprendi muito no ano passado e tenho muito mais a aprender. Espero poder evoluir e alcançar pódios.”

“Alguns dos meus rivais têm muita experiência nestes ralis. Tenho é de aprender com eles e melhorar.”

“Teremos um programa completo no WRC2, a começar em Monte Carlo e incluindo os ralis que fizemos no ano passado – Suécia, Portugal, Grã Bretanha e Alemanha. Também iremos correr duas rondas do FIA ERC e depois vamos ver entre o México e o Japão.”