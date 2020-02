WRC, Tommi Mäkinen: “Isto foi mais do que esperávamos…”

Tommi Mäkinen, Chefe da Equipa, Toyota Gazoo Racing WRT, está naturalmente feliz com o desempenho da sua equipa, que colocou três carros nos quatro primeiros lugares. Ironicamente, foi o seu piloto mais titulado, Sébastien Ogier, que ficou pior classificado…

Tommi, está naturalmente, muito contente…

“É um final absolutamente brilhante para nós. O Elfyn esteve muito bem este fim de semana, e com o Scott fizeram história. São os primeiros vencedores britânicos no Rali da Suécia. Acho incrível o que Kalle fez no último troço. Foi a primeira vez que ele rodou naquela especial, nestes carros. Todos os outros já o fizeram muitas vezes e ele voou bem alto. Acho que temos uma equipa de sonho. Há uma sensação mesmo mito boa e o espírito da equipa é o mais alto que já existiu. Tenho grande orgulho em toda esta gente”.

Esperava um fim-de-semana destes?

“Absolutamente. Isto foi mais do que esperávamos, mas estamos todos a sorrir, todos muito orgulhosos. Temos uma nova equipa, o Elfyn e o Scott têm potencial para chegar ao título, e temos o Kalle e o Jonne logo aí. Temos que mais do que felizes. Há muitas boas ideias para os apoiar e deixá-los fazer ainda melhor”.

Esperava que o Elfyn liderasse o campeonato depois da Suécia?

“Eu sabia que no Monte o desempenho tinha sido um pouco surpreendente pois o Elfyn foi rápido a sentir-se bem no carro para andar depressa. Acho que esta foi uma surpresa para todos. No Monte, sabíamos que ele tinha sido muito bom. Aqui na Suécia, foi uma surpresa ainda maior. Acho que a sua autoconfiança está a num nível bastante elevado”.

E quanto ao Kalle?

“Mudámos a afinação do carro para o último longo troço e ele teve grande confiança para andar depressa. O resultado desse troço mostra-nos o que está a acontecer…”

Como foi a Power Stage?

“Foi a mais emocionante Power Stage de todos os tempos. Posso dizer que esse troço de 21 km foi muito difícil, e acho que também para o Harri (Rovanperä, pai de Kalle) não deverá ter sido nada fácil para ele!”