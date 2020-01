WRC, Rali de Monte Carlo: PH Sport

A Citroen Racing terminou o seu programa no WRC no final de 2019 e os seus carros estão agora à venda. Contudo, a marca francesa será representada no WRC 2 por uma única participação de um C3 R5 para Mads Ostberg sob o nome de PH Sport (com vantagens económicas em relação à participação sob o nome do fabricante).

O carro é o R5 conduzido por Yann Clairay no rali do Var do ano passado, o chassis 49, e tem a mesma especificação do ano passado. Também vai entrar um segundo R5 no WRC 3, para o Yohan Rossel. Morten Osterg é o batedor de Mads Ostberg, Leo, irmão de Yohan, é ‘ouvreur’ de Rossel.

