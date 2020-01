WRC: Rali de Monte Carlo arranca esta tarde

O WRC arranca sem a Citroën e a Skoda, mas há onze World Rally Cars, cinco inscrições no WRC2, treze no WRC3 (R5 privados) e apenas um R-GT (Caprassse, num Abarth 124 Rally). A maior surpresa advém do facto de não haver Citroën Racing inscrita, com o carro de Mads Ostberg a ser inscrito pela PH Sport, Ott Tanak não vai correr com o número 1 (reservado para o campeão mundial de pilotos em título), mas sim com o número 8 do ano passado.

Mudanças no novo sistema de numeração de classe significa que os antigos R2 agora são chamados de Rally 4 (classe RC4) e os antigos do R1 são chamados de Rally 5 (classe RC5).

Dois concorrentes a seguir com atenção são o #52, Ermanno Dionisio (Dacia Sandero R4) e o #54, Raphaël Astier (Fiat MR 500X R4), uma novidade absoluta no WRC, os R4 FIA, carros que em teoria deverão andar um pouco menos que os R5.

O Shakedown tem lugar perto do parque de serviço Gap na quarta-feira à tarde, antes do rali começar no Mónaco na quinta-feira. Seguem-se dois troços de noite no caminho de volta para Gap. O primeiro deles, Malijai-Puimichel, foi usado pela última vez em 1994. Um ‘loop’ repetido de três troços na sexta-feira inclui o novo troço de Saint-Clément-Freissinières ao nordeste de Gap.

Sábado tem dois troços bem conhecidos, ambos corridos duas vezes antes da longa viagem de volta ao Mónaco para o último dia de prova, que inclui duas passagens pelo lendário Col de Turini, bem como a etapa de La Cabanette-Col de Braus, que é a Power Stage.

Martin Holmes

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI

HORÁRIO

Quarta-Feira, 22 de janeiro

Shakedown (Gap) 3.35 km 15:01

Quinta-Feira, 23 de janeiro/1. etapa

PE1 Malijai – Puimichel, (17.47 km), 19:38

PE2 Bayons – Bréziers, (25.49 km), 21:26

Sexta-Feira, 24 de janeiro/2. etapa

PE3 Curbans – Venterol 1, (20.02 km), 07:36

PE4 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 1, (20.68 km), 08:56

PE5 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 1, (20.59 km), 10:21

PE6 Curbans – Venterol 2, (20.02 km), 12:54

PE7 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 2 (20.68 km), 14:14

PE8 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 2, (20.59 km), 15:39

Sábado-Feira, 25 de janeiro/3. etapa

PE9 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 (16.87 km), 08:38

PE10 La Bréole – Selonnet 1, (20.73 km), 09:56

PE11 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 (16.87 km), 13:08

PE12 La Bréole – Selonnet 2, (20.73 km), 14:26

Domingo, 26 de janeiro/4. etapa

PE13 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 (18.41 km), 07:17

PE14 La Cabanette – Col de Braus 1 (13.36 km), 08:08

PE15 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2, (18.41 km), 09:55

PE16 La Cabanette – Col de Braus 2 [Power Stage] (13.36 km), 11:18

NOTA: Hora de Portugal