WRC: Rali da Grã-Bretanha regressa a Deeside

Após a experiência do ano passado, de mudar o Parque de Assistência e o quartel-general da prova de Deeside para Llandudno, foi agora decidido que o Rali da Grã-Bretanha regressa este ano a Deeside, cidade que está dentro dos limites geográficos do País de Gales, mas tem fácil acesso às maiores cidades inglesas e ligações internacionais.

Deeside também oferece uma extensa área adjacente a uma fábrica da Toyota. No ano passado, a decisão de mudar o parque de assistência para a orla marítima de Llandudno foi altamente inconveniente para as equipas, media, visitantes, organizadores e gestão de tráfego, com as equipas espalhadas pela cidade numa grande área.

Llandudno também enfrentou um problema extra que se pode repetir. A semana do rali pode voltar a ser marcada por “marés extremamente altas”.

Martin Holmes