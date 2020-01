WRC: A última oportunidade para Esapekka Lappi?

Esapekka Lappi foi confirmado na M-Sport, ao lado de Teemu Suninen e Gus Greensmith. Depois de um triunfo, na Finlândia e sete pódios no Mundial de Ralis até aqui, o finlandês tem agora nova oportunidade – quiçá a última – para se afirmar definitivamente no WRC, algo que ainda não conseguiu até aqui. Pensava-se que a troca da Toyota pela Citroën pudesse elevá-lo um pouco mais na competição, mas as coisas não correrem bem para ninguém na equipa e Lappi marcou passo em 2019.



Este ano será absolutamente decisivo para si: “Estou realmente ansioso por esta nova aventura e estou também entusiasmado para ver o que podemos alcançar. A M Sport/Ford é uma equipa com uma verdadeira paixão pelos ralis e havia muitos pilotos talentosos disponíveis para ocupar este lugar, por isso estou muito feliz por confiarem em nós, dando a mim e ao Janne uma oportunidade de mostrar o que podemos fazer em 2020”, disse Lappi. Sabe-se que a contratação ficou muito facilitada pelo facto do seu ordenado de 2020 já estar pago pela Citroën, pelo que desta forma Malcolm Wilson fica com um bom piloto sem ter que lhe pagar tanto.

Agora, e em entrevista ao site finlandês Rallit, o novo piloto da M-Sport confidenciou que já esteve em Dovenby Hall: “É semelhante em termos de instalações à da Citroën Racing. Tudo, menos as transmissões são feitas lá, incluindo o motor. Há gente altamente motivada mas é preciso ter em mente que esta não é uma equipa de fábrica, mas sim uma equipa privada” começou por dizer Lappi, que está ciente que esta é uma boa hipótese de se afirmar: “É um novo começo e uma nova oportunidade. O Ford Fiesta WRC já mostrou o seu potencial, pode não ser o melhor carro, mas não é, de forma alguma, o pior. Afinal de contas, campeonatos foram ganhos com este carro. Vamos ter uma evolução de motor para o Rali de Monte-Carlo, e mais tarde, no verão, novas peças serão acrescentadas nesta área. Haverá também um novo pacote aerodinâmico. Vejo que a equipa está também a desenvolver o carro nesta área, por isso tenho um bom ‘feeling’ com tudo isto.”