Kris Meeke sobre o Dakar: “É algo que gostava de explorar no futuro…”

Kris Meeke revelou que foi convidado para fazer o Dakar na Arábia Saudita por Cyril Despres. O britânico revelou que Despres convidou-o para ser co-piloto, no caso de Mike Horn não conseguir estar a tempo na Arábia Saudita.

“Sou muito amigo do Cyril. Ele está na classe T3 com a Red Bull Junior Team e assim tive a oportunidade de vir cá ver como é o Dakar. Sempre segui na televisão e sempre tive uma paixão pelo Dakar. Já fiz alguns eventos de endurance com a minha moto e sempre disse que quando acabasse o WRC, isto poderia ser uma hipótese.”

“É muito bom estar aqui. E se o fizeres deve ser ainda melhor. É algo que gostava de explorar no futuro.”