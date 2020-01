Kris Meeke: “Estar no WRC a tempo inteiro acabou…”

Depois de ter sido despedido pela Citroen em 2018, Kris Meeke esteve uma temporada inteira na Toyota, mas no fim de 2019 o fabricante japonês decidiu contratar pilotos novos, deixando Meeke de fora.

Depois, a confirmação de Esapekka Lappi na M-Sport, para 2020, faz com que não existam mais lugares no WRC.

(CLIQUE AQUI PARA SABER QUEM SÃO OS PILOTOS DA M-SPORT PARA 2020)

Falando no Rally Dakar, Meeke admitiu que era tempo de procurar novos desafios.

“Quando o mercado de pilotos está assim é impossível. Neste ponto da minha carreira tenho de ser realista. Eu não vou pilotar por nada. Não vou passar 200 dias fora da minha família por nada. Provavelmente o Lappi leva o salário da Citroen, por isso não precisa de dinheiro.”

“Quando é assim, para mim, estar no WRC a tempo inteiro acabou. Continuo a falar com a Toyota para, talvez, estar envolvido em testes. Mas mantenho as minhas opções abertas. Estou à procura de outras coisas que me apaixonem.”