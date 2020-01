Rali de Portugal: “De forma ilegal, ou de outra forma, vamos impedir”

Nova polémica! O ano passado foi Gaia Street Stage, desta feita é com Mondim de Basto. O presidente daquela edilidade, Humberto Cerqueira, em declarações publicadas no Jornal de notícias (JN) disse que “Fomos desconsiderados de forma inaceitável. Não vamos servir apenas de muleta. Os carros não passando em prova, também não passarão em ligação, isso é uma certeza. Não daremos autorização à passagem dos carros e não vamos arranjar as estradas depois deste inverno rigoroso. De forma ilegal, ou de outra forma, vamos impedir”, disse Humberto Cerqueira ao JN, acrescentando no seu Facebook: “Mondim de Basto em destaque no jornal de notícias. Fomos excluídos do rali de Portugal 2020 sem explicação. Connosco não brincam. Ou passam em prova ou então vão à volta!”

A verdade é que desde 2015 que o troço se realiza na versão atual, começou por se chamar Fridão, passou a Amarante no ano seguinte, mas este ano, o ACP decidiu iniciar o troço sete quilómetros mais à frente, passando a zona até aqui utilizada a percorrer-se em ligação. Até agora não havia sinais de que esta pudesse ser uma situação problemática, já que são inúmeras as vezes que as organizações, pelas mais variadas razões, alteram versões dos troços de um ano para outro, mas pelos vistos, os homens de Mondim de Basto não estão confortáveis com a situação.

Seja como for e mesmo desconhecendo as razões que levaram o ACP optar por outra versão do troço, declarações como as que foram feitas pelo edil de Mondim são estranhas, para não dizer pior. Dizer que não arranjam as estradas, ainda vá, estão no seu direito de não quererem gastar dinheiro, agora: “De forma ilegal, ou de outra forma, vamos impedir”, isso é que já nos parece um excesso…

Um caso a seguir nos próximos tempos.