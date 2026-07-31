Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) consolida a liderança ao vencer a especial de Hoho 1 e recolhe À assistência de meio do dia com uma margem de 5,3 segundos sobre Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), que reassumiu o segundo lugar, enquanto Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) sofreu um percalço com a suspensão após embater num ‘banco’ de terra. O belga perdeu 1m45s e caiu para fora do top 10.
O troço arranca com o líder do campeonato Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a escapar com muita sorte após uma saída para os arbustos que lhe custa tempo precioso, lamentando depois a falta de aderência na entrada da curva. Logo de seguida, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) conclui a manhã a 0,4 segundos de Evans, confessar total falta de confiança e dificuldades severas com o comportamento do carro a alta velocidade. A resposta surge com Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) a assinar um registo 3,5 segundos mais rápido que o japonês após uma boa especial.
O golpe de asa na classificativa é dado por Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) e o seu navegador Julien Ingrassia, que pulverizam o cronómetro com 4:53.8, batendo Pajari por 3,5 segundos e alargando o comando da geral. Logo atrás, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) crava o segundo melhor tempo da manhã com 4:54.7, a 0,9 segundos da referência, queixando-se de um piso extremamente escorregadio. O drama abate-se depois sobre Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), que ao quilómetro 7,3 desliza lateralmente, bate num banco de terra após acertar numa pedra e cruza a meta com a suspensão dianteira esquerda partida.
A fechar os postos de topo, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) confirma uma excelente manhã ao marcar 4:54.3, terminando a meio segundo de Ogier e mostrando-se satisfeito apesar dos desafios. Nos restantes lugares, Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) faz uma passagem sem incidentes mas focada num ‘reset’ mental para recuperar velocidade, enquanto Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) fecha o período matinal na sétima posição geral com 4:58.3, demonstrando melhorias nas sensações a bordo.