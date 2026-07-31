Depois de toda a confusão na PEC2 com os acidentes de Kris Meeke e Gonçalo Henriques, sendo que o deste último levou à neutralização do troço, os tempos nominais de quem não cumpriu a classificativa ainda não foram atribuídos, pelo que os registos fidedignos serão apenas os dos concorrentes que fizeram ao cronómetro o troço de Santo da Serra 1.

Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2) tentou reparar o seu carro na estrada e penalizou 20 segundo à entrada do Palheiro Ferreiro 1. Vamos ver se consegue chegar à assistência e manter-se em prova. Tendo em conta que reparou – na medida das possibilidades – o carro e cumpriu a ligação, apesar da roda traseira esquerda muito ‘torta’, poderá manter-se no rali. Neste troço, Meeke levou 21m12s a cumprir o troço, mais 8m23.9s que o vencedor,

Miguel Nunes.

O piloto do Skoda Fabia Rs Rally2 da Lotes Team empatou com Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rs Rally2) com Alexandre Camacho (Skoda Fabia Rs Rally2) a 8.0s. Quarto posto para João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2) a mais quatro décimos, seguindo-se Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2), Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) e Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2). Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) teve problemas e cedeu mais de um minuto.

José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2) teve uma ligeira saída de estrada.

Na geral, Basso lidera com 1.6s de avanço para Miguel Nunes, com João Silva já a 8.9s. quarto posto e liderança do CPR para Armindo Araujo, seguindo-se Alexandre Camacho já a 15.7s da frente. Rúben Rodrigues é sexto e segundo do CPR, na frente de Pedro Almeida e Pedro Meireles (Skoda Fabia Rs Rally2).

Diego Ruiloba está também, aparentemente fora da luta pela frente, já que roda a 1m17.8s do líder, isto após os dois troços de hoje. Aparentemente, problema de transmissão.

Kris Meeke está a 11m59.4s da frente. Ficam a faltar todos os concorrentes que esperam pelos tempos nominais da PEC 2.

Tempos atribuídos, e alguma reclamações

Depois de atribuídos os tempos nominais da PEC2 – com vários pilotos a queixarem-se dos tempos atribuídos – Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) passa a ser o sexto classificado, Rúben Rodrigues passa para sétimo, Pedro Almeida é oitavo na frente de Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2) e a fechar o top 10, Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2).



No CPR Armindo Araújo lidera com 9.1s de avanço para Rúben Rodrigues, Pedro Almeida é terceiro a 14.4s. Com José Pedro Fontes de fora devido a um toque, Ricardo Teodósio é quarto a 4.0s de Pedro Almeida. Gonçalo Henriques está fora de prova devido a um acidente.

Nas 2RM do CPR, João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) líder com 3.2s de avanço para Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4) com Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 8.7s da frente. Pedro Silva (Lancia Ypsilon Rally4 HF) é quarto a 16.7s do líder, seguindo-se Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4) e Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4).