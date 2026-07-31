Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS Rally2) é o novo líder da 67ª edição do Rali da Madeira, após se superiorizar na primeira passagem pela classificativa de Santo da Serra. A prova foi neutralizada na sequência de um toque de Gonçalo Henriques (Hyundai) com os restantes concorrentes a passar em ligação, isto já depois de Kris Meeke ter batido forte e chegado ao final do troço a ceder mais de três minutos. O irlandês cortou demasiado uma direita, tocou ligeiramente e foi projetado batendo forte com a esquerda do carro.

Competidores em luta aberta pelos lugares do pódio

A entrada no segundo dia de competição trouxe mexidas imediatas na tabela cronometrada. Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rs Rally2) impôs o melhor registo na especial inaugural do dia, ascendendo assim ao comando da prova insular. No segundo posto, a apenas 0.5 segundos do líder, persegue João Silva (Toyota GR Yaris Rally2). O piloto madeirense assinou uma excelente prestação na classificativa matinal, mantendo-se inteiramente na luta pela vitória e demonstrando total competitividade face aos adversários internacionais.

Logo atrás, na terceira posição, encontra-se outro nome forte da armada madeirense. Miguel Nunes (Skoda Fabia RS Rally2) completa o pódio provisório, distando 1.6 segundos do comandante italiano, apesar do troço não lhe ter corrido na perfeição.

Top cinco encerra com Armindo Araújo e Diego Ruiloba

Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) foi quarto e José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2) quinto no troço, mas na geral a fechar o lote dos cinco primeiros classificados da prova encontram-se Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2), enquanto o espanhol Diego Ruiloba (Toyota GR Yaris Rally2) ocupa a quinta posição da tabela geral, descendo uma posição. Rúben Rodrigues é sexto e Fontes sétimo, na frente de Alexandre Camacho-Pedro Calado (Skoda Fabia Rs Rally2).

Troço neutralizado

Com o acidente de Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2) o troço foi neutralizado, o último concorrente a passar no troço de forma normal foi Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2) pelo que a Direção de Prova está a analisar os tempos nominais a atribuir.