O troço fica marcado pelo dramático capotamento de Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a apenas 800 metros após o arranque da especial, embora a equipa tenha saído ilesa. No topo da tabela, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) impõe-se ao vencer o troço de 19,04 km e alarga para 4,5 segundos a liderança da geral, beneficiando também da ascensão de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ao segundo lugar e da descida de Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) ao terceiro posto.
A ação na classificativa abre com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a rubricar o tempo de 8:35.2 a abrir a estrada. Logo de seguida, Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) empata exatamente o registo do britânico com 8:35.2, satisfeito com as sensações a bordo. A fasquia sobe com Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) a assinar 8:34.7, batendo os rivais por 0,5 segundos e destacando a alta velocidade e exigência de compromisso. Logo depois sucede-se o forte acidente de Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), que perde a traseira, atira o carro para uma vala e capota quando seguia num excelente quinto lugar da geral.
Apurando-se na sequência, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) marca 8:37.5, manifestando frustração com a aderência do piso. O campeão do mundo de 2024, (Thierry Neuville, Hyundai i20 N Rally1) alcança o quarto melhor tempo com 8:36.4, a 1,7 segundos do líder, admitindo que evitou cortar demasiado por desconhecer o interior das valas. Por sua vez, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) cruza a meta em 8:37.7, perdendo a segunda posição da geral para Pajari após debater-se com dificuldades de aderência.
Nos lugares seguintes, Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) regista 8:48.1, confessando que a visão do acidente anterior e a hesitação afetaram o seu ritmo. O seu colega de equipa Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) avança com 8:42.6, referindo que continua à procura da afinação ideal. Já na categoria WRC2, o líder Emil Lindholm capota ao quilómetro 3,8 do troço, deitando a perder uma excelente prestação e permitindo a subida de posição de Teemu Suninen.