Hugo Magalhães: “Há muita margem de progressão”

Hugo Magalhães tinha revelado recentemente em entrevista ao AutoSport que pretendia “construir uma carreira cada vez mais internacional onde possa militar no WRC ou ERC mas também ‘pegar’ num jovem português onde lhe possa transmitir conhecimento e métodos de trabalho para o catapultar para um panorama internacional. Portugal é o meu país e onde gosto de correr mas o nível de trabalho/evolução não é suficiente para me preparar de forma eficaz para obter resultados lá fora”.

Ora é exatamente isso que vai agora fazer com Pedro Almeida, piloto que depois de ter sido duas vezes quinto classificado no CPR, dá agora um passo atrás, para um 2WD, para poder dar mais tarde dois à frente. Para já, Hugo Magalhães saiu satisfeito com o trabalho realizado neste primeiro teste. “Há aqui muita margem de progressão e muito trabalho a fazer, na certeza de que o Pedro pode evoluir muito e juntos vamos certamente concretizar os objetivos que estão delineados. A adaptação e o entendimento dentro do carro foi fácil e Hugo Magalhães acrescenta que as notas tiradas vão ser importantes para a competição que se avizinha. “O trabalho que temos pela frente é exigente, é dessa forma que encaramos este desafio e aproveitamos já para retirar notas sobre o carro, sobre o entendimento que vamos criar em relação às notas, e o resultado disto é uma boa base para começar a evoluir, que é o que desejamos”.

A temporada de 2020 da dupla vai ter a assistência técnica da The Racing Factory, equipa que vai colocar à disposição do piloto o Peugeot 208 R2. “O Pedro é um jovem piloto, com uma enorme margem de progressão e que muito nos orgulha contribuir para o seu crescimento nos ralis” começou por salientar Aloísio Monteiro, responsável pela estrutura. “Estamos todos muito identificados com tudo o que há para fazer e no que nos diz respeito, vamos procurar colocar à disposição do piloto e nevegador as melhores condições para que no carro possam expressar o seu talento”, acrescentou. “Para nós é mais um projeto ambicioso, com participação em provas do IRC e na Copa Ibérica, e que representa uma responsabilidade acrescida mas também uma demonstração de confiança no trabalho que na The Racing Factory estamos a fazer” disse Aloísio Monteiro.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães fazem a estreia no Rali Serras de Fafe, prova a realizar no final do mês de fevereiro.