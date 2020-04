Sumário

Esta semana na revista Semanal Online AutoSport Exclusivo, #2206, fazemos um ponto da situação dos efeitos do COVID-19 no desporto motorizado em geral, Fórmula 1 em particular. No meio de tudo isto, que futuro para Sebastian Vettel? É o que projetamos.

No Campeonato de Portugal de Ralis, levamos a cabo a primeira parte de um trabalho que explica como chegou ao que é hoje, e o que se pode fazer para consolidar o que foi feito, obviamente não esquecendo o período que vivemos.

No WRC estão decididas as regras para 2022, sendo que a FIA e as equipas ainda vão tentar reduzir custos com a tomada de medidas nesse sentido, que ainda estão a ser estudadas.

Esta semana é a vez de Tiago Monteiro ser entrevistado, numa longa conversa com o Fábio Mendes, em que o último português que chegou à F1 recorda alguns dos momentos que viveu nessa época. No WEC e para lá da pandemia, uma nuvem cinzenta que paira sobre os hipercarros, é é isso mesmo que nos explica o Sérgio Fonseca.

O mesmo jornalista fala-nos do estranho caso da Fórmula Renault, e da forma como a FIA tem deixado de lado esta competição.

De resto, os habituais ensaios de motos e carros, com o Moto+ e Auto+.

Fórmula 1 em ‘stand by’

Num momento em que a pandemia ataca em força nos EUA e não dá grandes sinais de abrandamento na Europa, o desporto motorizado mundial mantém-se em ‘stand by’, à espera que o COVID-19 dê tréguas e se possa ver uma luz ao fundo do túnel, que para já não existe. Mas também há boas notícias. Uma vem de Portugal, a outra da Aston Martin…

F1: Que futuro para Sebastian Vettel?

As notícias que chegaram na semana passada da proposta de renovação de contrato de Sebastian Vettel adensaram ainda mais as dúvidas quanto ao futuro do piloto. A proposta da Scuderia será de apenas um ano com uma redução significativa do salário de Vettel. O alemão ganhou mais de 100 milhões de euros nas últimas três épocas e é, a par de Lewis Hamilton o piloto mais bem pago do grid. A proposta de renovação, além de ser de apenas um ano, implica um valor substancialmente menor.

Como o Campeonato de Portugal de Ralis chegou ao que é hoje

O CPR tem vindo a crescer bastante nos últimos anos. Há muito trabalho pela frente, especialmente de consolidação. Esquecendo para já o futuro e os efeitos desta crise que vivemos, a ideia é perceber como se chegou aqui, o que se fez bem, e o que se pode fazer para consolidar (ideias). Nesta semana, a primeira parte de um completo trabalho de escalpelização do bom momento do CPR. Para a semana, a segunda parte…

WRC 2022: MOTORES ATUAIS+SISTEMA HÍBRIDO…

Chegou a ponderar-se a utilização de um motor baseado no dos atuais R5 para os novos Rally1 de 2022 no Mundial de Ralis, mas a solução escolhida pela FIA passa pela manutenção dos atuais motores como base, a que se irá juntar tecnologia híbrida.

WRC 2022: MANTER O NÍVEL DE ESPETÁCULO… MAS DIMINUIR OS CUSTOS

O Mundial de Ralis vai ter novas regras em 2022, e a ideia passa por diminuir drasticamente os custos sem que isso influa no espetáculo que os adeptos já se habituaram, especialmente com esta nova era de World Rally Car nascida em 2017. Não vai ser fácil, já que diminuir custos significa menos qualidade dos carros e essa irá refletir-se no cronómetro.

Mas a luta é mesmo essa. Descobrir a fórmula certa…

Tiago Monteiro – O homem dos desafios

Tiago Monteiro é um nome incontornável do desporto automóvel nacional. Em entrevista exclusiva ao AutoSport, falou da situação atual, do passado e do futuro. O piloto português conseguiu o que muitos sonham mas poucos conseguem… uma carreira de sucesso no mundo do desporto motorizado. Apesar do plano de vida inicial não contemplar as corridas, a paixão e o talento levaram um jovem Monteiro a apostar tudo num desporto difícil, onde se conseguiu impor, sendo o seu nome um dos mais respeitados.

WEC: A nuvem cinzenta que paira sobre os hipercarros

A FIA aprovou os princípios gerais da Convergência entre o WEC e o IMSA, que começarão a ser aplicados a partir de 2021, e com isso as marcas continuam indecisas entre optar pela regulamentação LMH (hipercarros) do Automobile Club L’Ouest (ACO) ou da LMDh (Daytona Prototype 2.0) da IMSA.

O estranho caso da Fórmula Renault

A Fórmula Renault tem sido na última década o primeiro ‘verdadeiro’ degrau na escadaria de acesso à F1, e um ponto de passagem quase obrigatório por onde passaram muitos futuros campeões – Alain Prost, Kimi Raikkonen ou Lewis Hamilton, ‘nasceram’ ali – mas a FIA insiste em ostracizar a competição de marca francesa.

Nas entranhas da “Besta” – KTM 1290 Super Duke R de 2020

A nova KTM 1290 Super Duke R de 2020, recentemente apresentada no Autódromo de Portimão, é o expoente máximo da marca em termos de Naked desportiva, com um desempenho extraordinário e características que podem fazer inveja a algumas Superbikes.

Mitsubishi Eclipse Cross – Ensaio

Há seis anos, a Mitsubishi já estava numa situação complicada e com o fenecimento do Lancer e a cavalgante superioridade dos SUV, a casa japonesa foi.se entregando ao destino e acabou nos braços da Nissan e da Renault. Chegou ao mercado em 2017, esta a caminho de ser renovado, mas ainda se destaca por ser diferente, tendo como pano de fundo ser um SUV desportivo. Está longe de o ser e a verdade é que não é um enorme sucesso: são “apenas” 98 mil unidades produzidas em 2019, uma queda sensível face às 118.249 unidades de 2018. Revisitamos o Eclipse Cross porque numa altura em que os SUV dominam, este crossover pode despertar-lhe o interesse. E como sempre digo: Eclipse Cross, porque não?

Suzuki Ignis 1.2 SVHS GLX – Ensaio

O Ignis pode ser gozado devido ao nome. Podem até sorrir perante o facto de ser um híbrido suave. Enfim, podem não ligar muito a este pequeno SUV, mas ninguém pode ficar indiferente ao seu chame. Se o Jimny é um jipe puro e duro, o Ignis é uma visão mais refinada de um SUV para a cidade, oferecendo mesmo versões 4×4 e, agora, um híbrido suave. Sim, é um citadino como o é o Fiat Panda, aquele que considero o seu mais direto rival, mas também como o trio do grupo VW (Up, Citigo e Mii) e ainda os carros da Toyota e PSA. E numa altura em que muitas marcas o querem deixar abandonado, você que gosta ou só pode comprar citadinos tem aqui uma excelente opção. Acredite, o Ignis é bem mais interessante do que pode pensar como fica claro neste ensaio.

