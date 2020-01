Leilões online de carros – Saiba como tirar vantagens deste mercado!

Para qualquer cliente ou comprador, nada é tão agradável quanto comprar ou vender serviços e mercadorias online. Não só pelo conforto e conveniência de sentar atrás de um smartphone ou laptop, fazer um pedido e receber ofertas. Os benefícios de comprar e vender na web são imensos. E se for em leilões online os benefícios podem ser ainda mais.

Atualmente, o comércio online não se restringe à compra e venda de produtos, graças ao surgimento de leilões online. Este tipo de negócio não veio só revolucionar a maneira como as vendas públicas são conduzidas. Vieram substituir as salas de leilões e salões de hotéis favoritos do passado pelo conforto de qualquer lugar.

O melhor não é ter de evitar o caos dos leilões tradicionais, nem a ausência de necessidade de presença física. Os leilões online, hoje em dia, são extremamente convenientes e flexíveis para todos. Prova disso é que é um modelo em crescimento. Basta que olhemos para plataformas como a Adesa e vejamos algumas reviews para perceber que é vantajoso.

Compradores e vendedores: razões pelas quais os leilões online valem a pena

Como qualquer utilizador fervoroso destas plataformas diria: os leilões online oferecem uma win-win situation para ambas as partes. Para um vendedor, leiloar produtos online é a maneira mais clara de vender produtos, neste caso, automóveis de forma ilimitada. Um comprador inteligente, por outro lado, deve estar atento a todos os leilões e procurar as melhores ofertas.





Mas há mais vantagens:

Nos leilões online não há barreiras geográficas

A ausência de limites geográficos pode ser considerada a maior comodidade dos leilões online. Concede ao vendedor a hipótese de apresentar os automóveis a milhões de compradores. O produto listado e disponibilizado para licitação online vai valorizando á medida que os potenciais compradores o licitam. Tudo isto, de forma justa e remota. O vendedor lista um produto à venda on-line numa parte do mundo e o licitante compra na outra. Isto elimina completamente a limitação das ações tradicionais pelas quais era necessário atender ao lance inicial.

Os leilões online atraem os compradores certos

Os possíveis compradores, normalmente, evitam comprar online por suspeita que o valor indicado não faça jus ao produto em vista. No entanto, os leilões online eliminam essa barreira dando a todos os participantes a confiança do valor de mercadoria. A confiança vai aumentando proporcionalmente ao número de licitantes que manifestam interesse no automóvel. Isto faz com que os leilões atraiam compradores mais determinados e que sabem o que pretendem.

Os leilões online são universais – aceitam vários tipos de produto

Neste caso em particular, várias marcas e modelos de automóveis. Por muito específico que seja o produto que os compradores procuram, os leilões online são sempre uma boa opção. Para além disso, toda a negociação é realizada em tempo real. Sendo que o tempo não é um entrave, o leilão tanto pode ocorrer de noite como de dia.

Há uma grande possibilidade de se fecharem bons negócios

Não existindo agentes ou intermediários, o preço é mais moderado. É mais provável encontrar o modelo de automóvel que pretende num leilão online que num stand ou numa loja física.

As transações são cada vez mais fiáveis e rápidas, o que representa um bom negócio para o vendedor. Isto sucede devido a não existirem procedimentos burocráticos desnecessários nem atrasos inesperados (se bem que isto é sempre uma possibilidade). Quanto ao valor de compra, será sempre justo. Depende do vendedor escolher o valor certo e dá a opção ao comprador de propor o valor mais conveniente.

Mais do que bons negócios, criam-se boas relações de negócio

A mesma lógica que as vendas físicas. Quando um negócio corre bem, a probabilidade de o comprador voltar é grande. Por isso, é importante que ambas as partes realizem o negócio de forma justa e correta.

Os benefícios dos leilões online são claros no tempo em que vivemos. No entanto, é importante não descurar medidas de precaução adequadas. Escolha um site de confiança com notoriedade no mercado, como por exemplo a Adesa.