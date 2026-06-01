David Cabral, antigo piloto, comissário desportivo e dirigente ligado ao Automóvel Club de Portugal (ACP), morreu este domingo, 31 de maio, aos 83 anos. Aos amigos e à família, o AutoSport apresenta as suas mais sentidas condolências O velório realiza-se esta segunda-feira, 1 de junho, na Igreja das Antas, no Porto.

Natural do Porto, David Cabral construiu um percurso de várias décadas no desporto motorizado português, primeiro como piloto e, mais tarde, como dirigente e responsável pela organização de algumas das mais emblemáticas provas nacionais. Entre os vários momentos da sua carreira, destacou-se a participação no Rali de Portugal e o papel que assumiu na recuperação do Circuito da Boavista.

De piloto nos anos 60 e 70 a referência organizativa

A ligação de David Cabral à competição começou cedo. A primeira prova em que participou remonta a 1963, num Critério de Iniciados disputado no Aeroporto de Pedras Rubras. Nos anos seguintes, competiu no Rali do Académico, integrado então no Campeonato Nacional de Condutores, e, em 1970, estreou-se no Rali de Portugal, à época designado Rali Internacional TAP.

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, dividiu a atividade entre os ralis e as corridas de velocidade. Entre os resultados mais relevantes, alcançou o sétimo lugar no Grupo 2 do rali de 1970 e, em 1972, terminou o rali nacional na nona posição do Grupo 1. Nesse mesmo ano, marcou presença na corrida inaugural do Autódromo do Estoril.

Papel decisivo fora das pistas

Após encerrar a carreira de piloto, David Cabral manteve-se no centro do automobilismo português. Foi um dos responsáveis pela criação do Troféu Mabor, que conheceu dois períodos de atividade, entre 1972 e 1973 e entre 1979 e 1983, e esteve igualmente ligado ao desenvolvimento de pneus de corrida da marca, num projeto que ajudou a apoiar vários pilotos nacionais.

Ligação ao ACP e provas históricas

Mais tarde, integrou a Comissão Desportiva Nacional, entidade que regulava o desporto automóvel antes da criação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. No ACP, desempenhou várias funções, incluindo a de comissário desportivo, colaborando na organização de provas como o Rali de Portugal. Teve ainda um forte contributo no sucesso do GP Histórico do Porto, em colaboração com o promotor Francisco Santos, sendo mesmo um dos grandes bastiões do sucesso dos GP Histórico do Porto de 2005 e 2007.

Chegou ainda a liderar a delegação norte do ACP. Desempenhou também o cargo de diretor de prova da Rampa da Serra da Estrela.

Com a sua morte, o desporto automóvel português perde uma das figuras que atravessaram várias gerações da modalidade, da competição à organização, deixando uma marca duradoura dentro e fora das pistas.