F1: “Zandvoort será um circuito para corajosos”

O entusiasmo em torno do regresso da F1 à Holanda está a crescer cada vez mais e as obras de requalificação do traçado de Zandvoort continuam a bom ritmo.

Muito se tem falado das alterações do traçado, que pretendem ser um desafio para os pilotos. Jarno Zaffelli, responsável pelas mudanças na pista afirmou que Zandvoort será um circuito para pilotos corajosos:

“De acordo com nossas simulações, os pilotos poderão fazer a curva 2 a fundo”, disse ao Telegraaf. “Depois disso, será muito interessante ver qual trajetória que escolhem na curva Hugenholtz. O ângulo de inclinação na “bowl bend” excede os dezoito graus. Será realmente um circuito para os pilotos corajosos. Certamente nessa parte e no Scheivlak.”

Zaffelli também revelou que a Dromo, responsável pela obra, limitou a quantidade de dados que forneceu às equipas para os simuladores, numa tentativa de adicionar alguma “surpresa”.

“As equipas têm os dados brutos “, disse ele ao Formule1.nl.” Eles não têm dados de todo o circuito. Manteremos esses dados por um tempo. Fazemos isso porque não queremos que eles tenham muito tempo para simular. Dessa forma, há um elemento de surpresa, essa é a minha preferência”.