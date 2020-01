Algarve Classic Festival: Race Ready e Parkalgar não renovam acordo

A Race Ready e a Parkalgar não renovaram o acordo para a organização conjunta do Algarve Classic Festival.

As duas entidades não chegaram a acordo para continuar a parceria que os juntou nos últimos anos e que transformou o Algarve Classic Festival no maior festival de “Historic Racing” da Península Ibérica, com um record de 388 inscritos.

Após seis anos de parceria, o evento irá continuar em 2020 apenas com o circuito como promotor, tal como já tinha acontecido nas edições de 2012 e 2013. A Race Ready irá continuar a focar-se na promoção dos seus restantes eventos Ibéricos, assim como estará presente com as suas competições noutros eventos no Autódromo Internacional do Algarve, embora não no Algarve Classic Festival.