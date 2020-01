F1, Zak Brown: “Lando Norris e Carlos Sainz pilotaram como futuros campeões”

2019 já é apenas uma recordação e 2020 o grande objetivo, mas Zak Brown fez questão de enaltecer os feitos dos seus pilotos na época anterior.

Carlos Sainz e Lando Norris tiveram um 2019 de grande nível e foram também eles responsáveis pelo ressurgimento da McLaren, que fez a melhor época desde 2012. O CEO da McLaren não esqueceu o desempenho dos seus pilotos:

“Terminar em quarto lugar no campeonato , a nossa melhor temporada desde 2012, é um grande feito para a equipa”, disse Brown. “É um ótimo resultado; é obviamente o que esperávamos, mas saindo do momento difícil que tivemos, parecia difícil pensar que poderíamos terminar assim – e aqui estamos. E o crédito vai também para os nossos pilotos, todos os homens e mulheres na pista e na fábrica, parceiros patrocinadores e, é claro, os nossos fãs. Sempre sentimos um enorme apoio, e acho que toda essa energia nos levou frente.“

“Tivemos muitas mudanças em 2019, dois novos pilotos, nenhum dos quais com um campeonato mundial no seu currículo. Eles acabaram de fazer um excelente trabalho. Guiaram como futuros campeões do mundo”.