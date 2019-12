F1: Qual o piloto que mais impressionou esta temporada?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber qual o piloto que mais impressionou em 2019…

David Tremayne: “O Alex Albon não poderia ter tido o pior início na Fórmula 1. Primeira volta da pré-temporada, em Barcelona, e ele faz um pião. A seguir a isso, tudo ficou bem, chegando à Red Bull. Podia ter sido uma situação ‘de faca de dois gumes’, mas ele agarrou a oportunidade brilhantemente e fez uma série de impressionantes qualificações e corridas. Foi mau não ter ficado em segundo no Brasil, quando merecia, e poderia ter terminado o campeonato em sexto lugar.”

Mark Hughes: “É uma escolha difícil. Está entre o Charles Leclerc subir o seu rendimento na Ferrari, sendo esta a sua segunda temporada na Fórmula 1, contra um quatro vezes campeão do mundo. E o Carlos Sainz tornar-se num piloto de classe mundial, completo e implacável, que é algo que ele sempre pareceu capaz de ser.”

Jonny Reynolds: “É uma pergunta complicada. É difícil separar o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, porque eles conseguiram elevar o seu valor em 2019 para outro nível. Para o Verstappen, a sua carreira até agora só nos sugeria que isto iria ficar mais eletrizante. Já o Hamilton, acho muito bem que ele continue a evoluir. Ele continua a fazer o difícil parecer fácil. Estes pilotos quase não cometeram erros ou tiveram um dia mau. Espero que estejam numa batalha pelo título muito em breve.”

Will Buxton: “Carlos Sainz. Muitos viram a sua mudança para a McLaren como uma necessidade. Sem espaço na Renault e a não ser considerado num lugar na Red Bull, ele tinha poucas opções. Escolheu a equipa que o seu ídolo não se deu bem. Mesmo assim, ele transformou-a na oportunidade de uma vida. Reinventou-se como um líder de equipa e mostrou consistentemente experiência de corrida para trazer excelentes resultados e uma posição final no campeonato que quase ninguém acreditava ser possível no início do ano.”

Lawrence Barretto: “Não é preciso olhar para muitos, basta o Carlos Sainz. O espanhol revelou-se como o ‘experiente’ da equipa, demonstrando consistência e uma abordagem crua de chegar e fazer ultrapassagens. O pódio no Brasil foi muito fortuito, mas uma excelente recompensa após uma excelente temporada, que incluiu bater dois pilotos que estiveram metade da temporada num dos carros da Red Bull.”

Greg Stuart: “George Russell. Tanto o Lando Norris como o Alex Albon estiveram bem, mas eles tinham sempre alguns grandes resultados. O Russell bateu os dois na Fórmula 2 em 2018 e este ano ele só lutou com o colega de equipa. Ele quase não fez nenhum erro, num carro que não era o melhor, nem era o que dava mais recompensas. E nunca o ouviste falar mal da performance da Williams. Muita classe.”

E para si, qual o piloto que o mais impressionou nesta temporada?

