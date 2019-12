F1: Quais os momentos mais divertidos da temporada?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber quais os momentos mais divertidos da temporada…

David Tremayne: “Os comentários do Presidente da Ferrari, Louis Camilleri, sobre a importância do veto da Ferrari. Ele sugeriu que as equipas deveriam ficar agradecidas porque aquele veto significa que não existem regras radicais no futuro, e que era bom ter um ‘adulto’ na sala. Isso fez-me rir. Mas a noção de que algum desporto dê algum veto a uma única equipa isso é algo que me chateia.”

Mark Hughes: “Adorei quando o Sebastian Vettel mudou as placas em Montreal depois de perder a corrida com cinco segundos de penalização. Sei que não foi algo feito para efeitos de humor, mas foi bem giro…”

Greg Stuart: “Ver o Lando Norris a não conseguir controlar o riso na conferência do Grande Prémio da Grã-Bretanha foi muito divertido. A qualificação em Monza também foi hilariante. E claro, não gosto de ser mau, mas no Grande Prémio da Alemanha, apenas faltou a música do Benny Hill ao Lewis Hamilton…”

Will Buxton: “O Lando. Os presentes que nos continua a dar.”

Jonny Reynolds: “É mais uma questão de quem? Daniel Ricciardo é a resposta. Só essa. Vão ver por vocês…”

Lawrence Barretto: “Quando o Nico Hulkenberg usou uma expressão que o meu primo pequeno ficaria muito orgulhoso para descrever o seu Grande Prémio do Mónaco.”

E para si, quais os momentos mais divertidos desta temporada?

