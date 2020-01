F1, Cyril Abiteboul: “Nova dinâmica com Esteban Ocon”

Esteban Ocon é a cara nova da Renault para 2020. O piloto francês, que esteve parado na época 2019, regressa à competição pela marca do losango e o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, diz que o jovem traz uma nova dinâmica.

“É outra dinâmica “, disse Abiteboul ao motorsport.com.” Ele dará um impulso de maneira diferente, com uma nova energia, uma nova agressividade, na minha opinião totalmente positiva, que também vem com um conjunto diferente de experiências, tendo trabalhado com a Mercedes. Então é bom, no entanto podemos fazer muitas coisas com os pilotos, mas o que precisa melhorar é obviamente o nosso carro”.

Abiteboul está confiante de que o jovem francês crescerá depressa e terá ainda mais sucesso do que teve antes:

“Ele ainda está numa fase de construção. Primeiro, ele está a regressar às corridas, o que é uma boa notícia. Espero que ele tenha um carro melhor do que o que tinha na última vez que guiou, por isso é uma dinâmica positiva para nós, ao contrário do que aconteceu com o Daniel [Ricciardo] e a sua época connosco, que foi rotulada de negativa por muitos. Vejo coisas mais positivas a vir do Esteban. Não é que o Daniel tenha tido um impacto negativo, porque louvo o que Daniel levou a equipa a fazer. Mas ele pressionou a equipa com as expectativas que criou nos media ao juntar-se à equipa. Era o que queríamos, mas, de facto, ele criou uma enorme expectativa, muito acima do que prometemos. E, ao fazer isso, levou a uma reacção da equipa quando vimos que não estávamos no nível exigido”.