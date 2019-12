F1, Mika Hakkinen: “Não gosto de ver o Ricciardo sem hipóteses de ganhar…”

Mika Hakkinen diz que não gosta de ver Daniel Ricciardo num carro sem hipóteses de vencer uma corrida na Fórmula 1. Ricciardo trocou a Red Bull Racing, onde conseguiu sete vitórias, pela Renault, em 2019.

“Não gosto de o ver num lugar sem hipóteses de vencer. Se vens de uma posição vencedora e vais para uma equipa que perde é frustrante. O Riccardo é uma pessoa muito positiva. Não existe nada de mal com as qualidades dele, mas sim com o carro.”