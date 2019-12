24h Daytona: Lista de inscritos provisória disponível, quem são os portugueses?

As 24h de Daytona são a prova de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. No ano passado o #10 Cadillac DPi-V.R da Konica Minolta Cadillac pilotado por Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Renger van der Zande venceu a prova, completando 593 voltas ao circuito americano. Em 2019, os melhores portugueses foram Filipe Albuquerque e João Barbosa, no #5 Cadillac DPi-V.R da Mustang Sampling Racing, na nona posição da geral.

Para 2020, Albuquerque e Barbosa regressam a Daytona, mas já não correm juntos. Albuquerque troca para o #31 e agora tem companhia de Pipo Derani, Felipe Nasr e Mike Conway. (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)

Já Barbosa está no carro #5 da JDC-Miller Motorsports, com a companhia de Loic Duval e Sebastien Bourdais. (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)

Álvaro Parente também vai estar presente em Daytona. O português vai ser acompanhado nesta primeira prova por Tren Hindman, Misha Goikhberg e AJ Almendinger, no Acura NSX GT3 Evo #57 da Heinricher Racing (Meyer Shank Racing). (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE A TEMPORADA DE PARENTE)

Pedro Lamy também vai participar na maratona americana. O português regressa com os habituais companheiros Mathias Lauda e Paul Dalla Lana, a quem se junta também Ross Gunn no #98 Aston Martin Vantage GT3.