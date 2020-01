F1: Mais alterações ao traçado de Miami

Não está fácil a ida da F1 para Miami, mas os responsáveis não desistem e apresentaram agora outra proposta para o traçado.

A Liberty está a fazer um esforço para ter uma segunda prova nos EUA e Miami parece ser o palco desejado. Mas os habitantes das zonas afetadas pela possível passagem da F1 em Miami não querem ter a vida complicada pelo evento e têm colocado entraves a receção do Grande Circo.

Após a tentativa inicial de disputar a corrida pelo centro da cidade de Miami e passar por cima de uma ponte, o que levantou muitas objeções, o último plano da F1 para garantir um acordo levava a corrida para o estádio dos Miami Dolphins. No entanto surgiram novas objeções dos moradores, que provocaram ajustes adicionais.

Embora o traçado proposto ainda seja na zona do Hard Rock Stadium, o layout foi alterado para eliminar o uso da Northwest 199th Street, após os moradores terem mostrado receios sobre a interrupção do tráfego. Um ajuste adicional não permitirá nenhuma ação em pista antes das 15h na sexta-feira do fim de semana da corrida, para evitar problemas nas escolas locais.

“O Grande Prémio de Fórmula 1 em Miami é outro exemplo de um evento de classe mundial que chega à nossa região”, disse Tom Garfinkel, Vice-Presidente dos Miami Dolphins e CEO do Hard Rock Stadium. “Assim como o Super Bowl, um evento como este oferece uma oportunidade única de mostrar com orgulho nossa região ao mundo.”

Decorrerá hoje nova reunião que poderá dar luz verde aos planos agora propostos e que poderão colocar Miami no calendário da F1 em 2021.