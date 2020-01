F1: Ferrari “imita” Mercedes

A Ferrari começará o ano com uma versão “standard” do seu novo monolugar, esperando-se uma versão aprimorada na segunda sessão de testes, como fez a Mercedes no ano passado.

Os rumores de que os engenheiros da Ferrari estão preocupados com os dados recolhidos do novo monolugar têm-se espalhado um pouco pelos media. Depois de um ano 2019 em que a Ferrari teve dificuldade em encontrar o melhor compromisso entre velocidade de ponta / velocidade em curva, a equipa de Maranello tinha-se proposto a aumentar os níveis de apoio aerodinâmico da sua nova máquina. Os relatos de fontes com ligações próximas à Ferrari dizem que para já o ambiente não é o mais optimista e que os primeiros dados recolhidos ficaram aquém do desejado.

Sabe-se agora que a Ferrari irá testar na primeira semana com o monolugar que apresentará no dia 11 de fevereiro e que uma segunda versão, já com o pacote aerodinâmico que será usado em Melbourne, será testada na segunda semana.

Assim a primeira semana será uma espécie de Shakedown, com foco voltado para a fiabilidade da máquina, em especial da unidade motriz. A unidade da Ferrari tinha o rótulo de mais potente em 2019, mas os rumores dizem que a Mercedes conseguiu ganhos importantes este inverno, e o optimismo da Red Bull não deve ser olhado de forma ligeira e os avanços da Honda podem surpreender, pelo que a Scuderia terá de continuar a encontrar mais performance da sua unidade.

Na segunda semana então, a Ferrari tratará de optimizar o seu novo pacote aerodinâmico, já com a versão “definitiva” do seu monolugar. Será este um sinal de que houve necessidade de repensar várias áreas e que a segunda versão é a resposta às supostas preocupações? Ou trata-se apenas do plano definido e que assim a Ferrari tem mais tempo para desenvolver o seu novo conceito, tal como fez a Mercedes em 2019? Só o tempo dirá.