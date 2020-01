WRC, Andrea Adamo: “Rivalidade? Não quero dizer que será fácil…”

Andrea Adamo é um Chefe de Equipa ‘difícil’. Será um desafio para ele lidar com o facto de ter na equipa dois potenciais Campeões do Mundo de Ralis, Ott Tanak e Thierry Neuville, mas vai fazê-lo com a maior da (sua) naturalidade.

Andrea, grande sucesso no ano passado, qual é o objetivo este ano?

“Repetir o ano passado…”

“Não quer também o título de pilotos?

“Se pudermos tê-lo, eu ficarei mais do que feliz…”

Como estão as coisas a funcionar com o Ott (Tanak)?

“Nós ainda não trabalhamos juntos há muito tempo. Eu diria que é algo como ter uma namorada nova em folha: saímos, compramos as flores, coisas assim… Logo veremos. Mesmo que ele não seja o tipo de rapariga que eu mais gosto!” (risos)

O que pode dizer-nos sobre as evoluções do carro?

“Eu disse em janeiro do ano passado, que não falaria sobre questões técnicas e não vejo nenhuma razão para mudar este ano…”

Como vai lidar com a rivalidade na sua equipa este ano?

“Quando você trabalha com pessoas inteligentes, e eu tenho muita sorte de ter quatro duplas dessas – são muito mais histórias construídas lá fora para terem algumas novidades no seu trabalho. Quando as coisas ficarem claras no final, aí pode-se lidar com as coisas. Eu não quero dizer que será fácil, isso seria uma mentira e, como no ano passado, eu disse que não vos mentiria. Mas tudo é maneável…”

Maneável?

“Talvez dependa do significado que se dá à palavra…”

Vemos a Hyundai com uma nova equipa R5 este ano?

“No ano passado, encontrei-me com o Yves Matton e o seu pessoal da FIA. Falámos sobre fazer uma equipa para o WRC 2 Pro e eu disse-lhes que só seria possível fazê-lo da maneira correta. Vamos ver como vai ser este ano com um orçamento adequado e sem demasiado compromisso. Quando a Hyundai fez o i20 R5 em 2016, isso foi feito num curto espaço de tempo. Melhorou ao longo do ano, mas ainda está um pouco em final da carreira. Se eu não tivesse feito nada, então teria morrido mais cedo. Mas temos uma nova homologação desde 1 de janeiro e isso é bom para a Hyundai, ter esta presença, e é bom para os nossos pilotos.

Nos testes, vimos o escape no meio do carro. Homologou essa versão? Pode explicar?

“Não há política. Por razões diferentes, decidimos mantê-lo do lado direito…”

Mas estava no meio…

Nos testes, não é necessário ter um carro homologado. O Jérôme [Toquet, Delegado Técnico da FIA] anda por perto, mas não nos testes…