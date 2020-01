F1, Helmut Marko: “Teremos de conseguir mais de cinco vitórias”

Helmut Marko voltou a fazer prognósticos para a época que começará em breve. Para o conselheiro da Red Bull, as desculpas acabaram.

Marko voltou a elogiar o trabalho da Honda e afirmou que os nipónicos cumpriram com todas as promessas feitas até agora. Assim, não vê motivos para duvidar que os números apresentados pela Honda, para esta época, não sejam cumpridos e se assim for, está tudo nas mãos da Red Bull:

“Queremos lutar pelo campeonato e, para isso, sabemos que devemos ser competitivos com o chassi desde o início, logo na primeira corrida “, disse ele ao Motorsport.com.” A Honda tem bons aumentos para este ano e como tudo foi cumprido até agora, assumimos que isso acontecerá na realidade. Isto significa que não temos mais desculpas”.

No ano passado, Marko disse que a equipa iria ganhar cinco corridas, o que inicialmente colocou muita pressão na equipa e levou mesmo Christian Horner a negar esse objetivo, que não foi cumprido (três vitórias em 2019). Para este ano, com os dados à disposição, Marko acredita que a equipa terá de conseguir ainda melhor: “Acho que terá que ser mais do que cinco [vitórias].”