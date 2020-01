WRC, Rali de Monte Carlo: Toyota Gazoo Racing WRT

A Toyota Gazoo tem três novos pilotos este ano, tendo o seu campeão, Ott Tanak, mudado para Hyundai. Elfyn Evans chegou à equipa vindo da M-Sport, o sete vezes vencedor do Rali de Monte Carlo, Sebastien Ogier chegou da Citroën, marca que terminou os seus compromissos com o WRC e Kalle Rovanpera, o atual campeão do WRC2 Pro, vai pilotar um WRC pela primeira vez em prova no WRC tornando-se piloto regular da equipa.

O único piloto inalterado é o ‘estagiário’ da Toyota, Takamoto Katsuta, que agora se torna um membro regular da equipa oficial, mas não é elegível para marcar pontos para a equipa no Monte Carlo.

O antigo piloto da equipa, Kris Meeke está a planear retirar-se completamente dos ralis e Latvala vai correr em provas de forma ocasional com a sua equipa privada, a começar já na Suécia. Tecnicamente os carros deste ano são mais leves e potentes.



Martin Holmes