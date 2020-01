F1, Andreas Seidl: “Temos um plano claro para o futuro”

Andreas Seidl continua a moldar a McLaren e a preparar o futuro da equipa britânica e teve carta branca para fazer as mudanças necessárias para chegar ao sucesso.

A McLaren está agora numa fase de análise às suas infraestruturas e Seidl já tem uma ideia do que quer melhorar nesse aspeto:

“Estou muito feliz por ter liberdade para colocar a minha visão em prática e trazer meu estilo de liderança, tendo o apoio total de Zak [Brown] e dos acionistas para fazer o que acho que precisamos, para voltar ao topo na Fórmula 1.”

“É importante agora, depois de todos os anos de dificuldades, que a McLaren tenha alguma estabilidade, uma liderança clara e uma visão clara de como queremos abordar o futuro. E agora, com os vários pontos fulcrais definidos, como os regulamentos, sabemos o que queremos fazer, conhecemos a unidade motriz para 2021, temos dois grandes pilotos que queremos desenvolver. Portanto, temos um plano claro de como queremos atualizar as nossas infraestruturas. Temos um plano claro também de como queremos organizar a equipa no futuro, para termos tudo o que precisamos.”

“Agora, podemo-nos focar em nós mesmos, como equipa e fazer com que isso aconteça. É uma boa situação. “