Dakar, Etapa 2: Siarhei Viazovich líder: Maz… sem Ka atrás

Não é um Kamaz que está na frente, mas sim um… Maz! A Kamaz terminou o primeiro dia de prova na frente do Dakar, mas nesta segunda etapa foi a vez da Maz, por intermédio de Siarhei Viazovich, a tomar a dianteira. O bielorusso do MAS 6440RR #503 tem agora 4m20s de avanço para Dmitry Sotnikov, que lidera um conjunto de quatro Kamaz na classificação geral. O terceiro lugar é para já ocupado por Andrey Karginov (Kamaz), que dista 7m12s do líder.

O líder inicial desta classificação, no dia de ontem, foi Anton Shibalov (Kamaz), piloto que teve hoje um bom começo com uma vantagem de quase um minuto sobre Siarhei Viazovich após 50 km da especial, piloto que por sua vez assumiu a liderança após 159 km. No entanto, o condutor da Maz tinha apenas 54 segundos de vantagem sobre o Kamaz de Dmitry Sotnikov e 1m20 sobre Andrey Karginov.



Este último, passou para a frente, e distanciou-se 1m49s de Siarhei Viazovich, enquanto Dmitry Sotnikov estava 3m42 mais atrás. O vencedor de 2019, Eduard Nikolaev, continua a mostrar-se muito cauteloso e rodava 14m41 mais atrás.

No final da tirada, Siarhei Viazovich venceu e passou para a frente. Depois do segundo lugar em 2018, o Bielorusso tem agora uma enorme armada russa e checa atrás de si.

