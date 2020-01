Dakar, Etapa 2: Chaleco López é o novo líder dos SSV

O chileno Chaleco López (Can-Am) é o novo líder dos SSV no Dakar, depois de vencer a etapa de hoje. Aproveitou os problemas de Aron Domzala, o primeiro líder da classificação geral no final da 1ª etapa, que hoje teve um problema mecânico no seu Can-Am. Quarto ontem, após dois furos, o vencedor do dakar 2019 nos SSV, Francisco ‘Chaleco’ López, deixou os seus rivais a mais de 11 minutos, assumindo desta forma a liderança no rali, agora com 9m37s de avanço para Casey Currie (Can-Am).

Logo na fase inicial da tirada Chaleco López entrou ao ataque terminando os primeiros 100 km com uma vantagem de 1m24 sobre Austin Jones.

Nessa altura, Aron Domzala, que fez uma brilhante primeira etapa, ganhando-a, teve um problema mecânico no seu Can-Am e ao cabo de 100 Km já estava 1 hora e 28 minutos atrás do líder da tirada.

Pouco depois, boas notícias para as cores portuguesas, já que, mesmo sendo apenas o seu segundo Dakar, Conrad Rautenbach, que tem a seu lado Pedro Bianchi Prata (Buggy PH Sport) era o mais rápido ao Km 214 km, 2m30s na frente de José Antonio Hinojo López. Nessa altura, Chaleco López, tinha-se atrasado e estava sete minutos mais atrás.

Contudo, uma boa ponta final do chileno, permitiu-lhe assumir a liderança no rali, tem Casey Currie a 9m37 com o espanhol Ja Hinojo Lopez em terceiro a 10m48s.

Conrad Rautenbach e Pedro Bianchi Prata (Buggy PH Sport), foram sétimos na etapa e subiram da 11ª posição para o sétimo lugar da geral.

