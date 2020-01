F1, Andreas Seidl: “Não podemos almejar mais que o quarto lugar”

A McLren encara 2020 com um optimismo muito maior do que encarou a época passada, graças aos resultados muito positivos conquistados em 2019. Mas apesar disso, não deixa de ser realista.

Andreas Seidl afirmou que não espera que a McLaren consiga lutar por mais do que o quarto lugar final no campeonato. Este discurso realista vem da diferença de orçamentos para as equipas de top e da aposta em 2021 que vai obrigar a uma gestão muito cuidada dos recursos:

“Estou à espera de uma luta difícil pelo quarto lugar novamente”, disse ele à Auto Motor und Sport. “Esse é o máximo atualmente possível na Fórmula 1, considerando os orçamentos atuais. E ainda vemos pontos fracos na equipa em que temos que trabalhar. Então, temos que mostrar que estamos a crescer nessas áreas. É exatamente por isso que é importante ter uma boa temporada de 2020.”

“Está claro para mim que este ano será um ato de equilíbrio no que diz respeito ao foco para 2021. Logicamente, isso acontecerá mais cedo do que o habitual.”

A aplicação do limite orçamental irá permitir que a McLaren possa lutar de igual para igual com as restantes equipas, mas Seidl não espera que tal aconteça antes de 2023:

“Se olharmos para o limite, os donos da equipa deixaram claro que podemos operar a esse nível. Esse é um ótimo sinal, porque temos a capacidade de chegar ao topo ”, acrescentou. “Mas isso não acontecerá em 2021. Após o início dos novos regulamentos, levará tempo para o limite do orçamento entrar em vigor. Portanto, não espero estar no pódio e ter vitórias antes de 2023. “

Embora 2021 seja uma prioridade, não significa que a McLaren não irá descurar a época 2020:

“Definitivamente não faremos isso”, insistiu o alemão. “Temos que manter o momento positivo que temos e dar um passo à frente em 2020”.