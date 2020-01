F1: Alfa Romeo com carro completamente novo em 2020

A Alfa Romeo vai entrar na época 2020 com um carro completamente novo, segundo Fréderic Vasseur.

A Alfa Romeo teve uma época 2019 abaixo do esperado, especialmente na segunda metade da época em que os resultados ficaram muito longe do pretendido. A evolução do carro desiludiu, tal como as performances. Depois de um 2018 muito positivo e com grande evolução, a época anterior tem de ser considerada negativa.

Vasseur afirmou que a equipa irá apresentar um carro completamente novo para esta época:

“Nós desenhamos um carro completamente novo”, disse ele à publicação sport.pl. “Queremos evoluir ainda mais. Vamos ver como será, mas acho que temos uma boa base para a próxima temporada”.

Vasseur pediu à Alfa Romeo que aprendesse com os problemas do ano passado:“Precisamos melhorar com base na experiência adquirida no ano passado e entender o que aconteceu exatamente e porque estávamos atrasados em alguns estágios”.