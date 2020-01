Novo Renault Clio ‘estreia-se’ no Rali de Monte-Carlo

Vai ‘fazer’ de carro zero, e depois dum intenso programa de desenvolvimento, o novo Renault Clio Rally está prestes a mostrar-se, pela primeira vez, em condições de corrida.

A poucas semanas de ser homologado, a mais recente adição à gama de competição da Renault Sport Racing vai estar em ação no Rali Monte-Carlo pelas mãos de Florian Bernardi, piloto que ganhou o Clio R3T Troféu França em 2018 e terminou em quinto no Europeu de Ralis FIA ERC-3 em 2019, vai estar ao volante. Tem um motor de 4 cilindros de 16-válvulas 1.330cc TCe, tem 180 cv de potência, 300Nm de binário, Cx. de 5 velocidades sequencial e um peso de 1.080 kg e vai ter como preço base 42.000€, antes de impostos. Foi construído sob os regulamentos do Rally5.